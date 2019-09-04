搶攻中秋節商機 中市飯店百匯吃到飽好康大PK

台中市飯店搶攻中秋商機，卯起來出招，金典酒店推海鮮祭，邀民眾品嚐蝦蟹鮮味，林酒店首辦燒烤啤酒節；此外，業者競端優惠好康，平日三人同行一人免費不夠看，長榮桂冠酒店周二孕婦日，百匯午餐下殺3.2折，以最優惠價格禮遇準媽咪。

中秋節有三天連假，最適合親朋好友聚餐同歡；不想在戶外烤肉的，不妨考慮林酒店森林百匯的「燒烤啤酒節」，由星級主廚備料下廚，推出十幾種品項的海陸BBQ，有碳烤鮮小卷、香草豬肉串、骰子牛肉串等，還有上百種冷盤、熱食、甜點，搭配透心涼啤酒無限暢飲，省了動手自己烤，一樣可燒烤吃到飽。

時序入秋，正是嚐「鮮」好時機；金典酒店栢麗廳9月推出「海鮮祭-蝦蟹總匯」，嚴選基隆劍蝦、澎湖小卷、香魚、石蟳等新鮮海味，為讓消費者品嘗食材原汁原味，主廚陳坪山採用家常料理手法，不過多調味。

以劍蝦為例，肉質軟嫩，味道鮮甜，清炒加醬油、米酒提味，完全呈現劍蝦濃郁蝦味；澎湖小卷，則是淋上蔥油清蒸，淡淡蔥油香，入口Q彈鮮甜小卷肉，美味加分。

歡慶金典20周年，栢麗廳9月平日午餐，三人同行一人免費，晚餐四人同行一人免費，好康大回饋，最適合揪伴同享秋冬海鮮肥美滋味。

長榮桂冠酒店也推吸睛優惠，吃到飽的百匯咖啡廳，即日起至年底，針對不同對象、不同時段有不同優惠，幾乎天天有好康；長榮桂冠百匯有上百道冷盤、熱食和甜點，滿足不同口味選擇；即日起每周一、二及周六是樂齡日，年滿65歲民眾可享75折優惠，另準媽媽也有好康優惠。

永豐棧酒店優惠行動不落人後，即日起至年底推出「饗食成雙」饌時盛宴，風尚輕食樂活沙拉吧平日午晚餐，二人同行，一千元有找，相當72折優惠。

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