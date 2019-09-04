台灣高鐵昨(3)日有旅客尋獲300萬現金，經調查發現這是民進黨立委陳明文所遺失。陳明文解釋這筆錢是要給兒子到菲律賓創業，開珍珠奶茶店。不過，國民黨立委質疑，拿300萬到國外沒申報，恐怕違反《洗錢防制法》。

國民黨團今(4)日上午舉行「陳明文高鐵遺失神秘的300萬」記者會，前金管會主委、國民黨立委曾銘宗表示，到銀行領現金超過50萬就要通報調查局的洗錢防制中心，所以陳明通要交代清楚錢從哪裡來，不要只說明錢的用途，到哪家銀行領，銀行有沒有申報，都要出來講清楚，說明白。

陳明文說，這300萬是給陳政廷到菲律賓創業，開珍珠奶茶店，曾銘宗表示，如果是贈予兒子超過220萬就要申報，而且突然跑出這麼大的一筆金額，恐怕也涉及《財產來源不明罪》，曾銘宗呼籲陳明文出來說清楚，講明白。

2020立委選戰，打算挑戰陳明文連任的前民進黨籍嘉義縣議員王金山4日表示，陳明文涉嫌違反《洗錢防制法》，要求他在5日前說清楚，否則將於6日至嘉義地檢署按鈴告發。法治時報社長黃越宏也認為陳政廷涉犯《洗錢防制法》，4日上午已到台北地檢署遞狀告發。

針對陳明文兒子要帶300萬元(約9.55萬美金)到菲律賓創業一事，菲律賓海關發表聲明指出，旅客攜帶超過美金一萬美元入境菲律賓，旅客只需在任何入境菲律賓的關口，申報他們攜帶超過美金一萬元，就不需要付擔任何罰金，如旅客未依指示事先填妥申報單將面臨以下刑責， 處罰款20萬披索以下，5萬披索以上，或面臨10年以下，2年以上的有期徒刑，或依法院判決處罰。

菲律賓海關呼籲，如有旅客要攜帶超過美金一萬美元入境菲律賓，請務必事先填妥申報單。