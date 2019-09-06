影／貓咪腦洞大開　出奇招「蛇」進外出籠躲避喵拳攻擊！

這是哪招？一隻名叫嘟嘟的可愛虎斑貓某天為了躲避橘貓哥豪豪的攻擊，居然出奇招慢慢「蛇」進籠子裡，以為看不見葛格就可以不被貓拳伺候，殊不知沒有把屁屁全部「收」進去，結果還是被K了一頓！

通常貓咪在打鬧的時候，如果有一方躺下向對方露肚子，這表示是示弱的一方，影片中的嘟嘟就是這種情形。其實嘟嘟的個性非常溫馴，很願意當老二，而且隨遇而安的天兵個性經常帶給主人把拔許多樂趣。牠喜歡每天找豪豪玩貓抓老鼠的角色遊戲，自己扮演被追逐的老鼠，假裝逃回籠子後等到豪豪走開，又再立刻撲向豪豪，就這樣一來一往的打鬧，或跟豪豪一起睡覺一起吃飯，到陽台或窗邊對小鳥嗆聲，成為每天必上演的日常戲碼。

其實嘟嘟是由高雄市幸福狗尾巴協會在牠一個月大時救援回來的，原本在牠三個月大時就有人認養，結果對方拖到六個月才帶牠回家，但養了兩個月又莫名將牠退回，因此志工媽媽就更謹慎幫牠找家。後來終於找到現在領養牠的把拔，做了很多功課並設置陽台防護網，讓牠跟豪豪可以一起待在陽台曬太陽看小鳥，現在的牠過得很開心，讓志工媽媽非常感謝把拔將牠照顧得那麼好！另外志工媽媽也呼籲領養前一定要想清楚、做足功課、確認自己真的可以負擔與負責後才可以領養貓咪，不然貓咪被棄養，心靈不但會受到傷害，想要再被認養的機率就更低了。以支持領養代替購買，只要有愛，任何一隻毛孩都能帶給你無比的快樂與幸福喔！（編輯：陳珮瑜）

快來看看嘟嘟的表演，真的很爆笑呢！