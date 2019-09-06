日本和牛祭快閃開跑　達人現場切食示範專業吃法

日本和牛開放後已成為中秋烤肉及送禮的重要選項，在中秋節來臨前，為了讓消費大眾更深入認識100%純血和牛精心養育控管的美味魅力以及各部位的料理運用，日本和牛推廣單位與百貨業者今（6）共同舉辦「和牛100%日本和牛祭」活動，一天2次的切食試吃，並特別邀請日本和牛達人來台實演秀現身說法，讓消費大眾體驗日本和牛的美味秘訣。

百貨業者因應中秋檔期與日本和牛推廣單位JFOODO展開推廣活動，櫃位將有專人詳盡解說，何謂以「匠心」養育的日本和牛、嚴格把關的品質控管與生產履歷追跡。

嶋本育史就日本和牛肩胛肉、臀肉、翼板肉以及紐約客各部位的特色美味魅力一一說明，並示範眾所期待的日本和牛「切食秀」，讓消費大眾在料理運用上有更深入的認識，同時透露，現在日本時下最受歡迎的就是和牛的瘦肉部位，更能吃出牛肉的原味，台灣人最熟悉的日本和牛主要有黑毛和種、褐毛和種、日本短角腫、無角和種等4個品種，這些都是經職人之手，以日本原有的牛種為基礎，經無數次的微調改良後所誕生。

嶋本育史就日本和牛肩胛肉、臀肉、翼板肉以及紐約客各部位的特色美味魅力一一說明，並示範眾所期待的日本和牛「切食秀」，讓消費大眾在料理運用上有更深入的認識，台灣人最熟悉的日本和牛主要有黑毛和種、褐毛和種、日本短角腫、無角和種等4個品種，這些都是經職人之手，以日本原有的牛種為基礎，經無數次的微調改良後所誕生。

微風超市營運經理羅大為表示，微風超市從2年前日本和牛開放即領先市場首賣宮崎A5和牛，持續不斷增加日本不同產地的日本和牛如山形、近江等產地牛讓消費者嚐鮮，也增加燒肉、壽喜燒等不同品級與部位和牛及關連性商品，讓日本和牛更生活化進入家庭餐桌與各種聚會場合。這次擴大舉辦推廣與實演活動，藉由日本和牛達人的實演活動讓消費者有更多飲食文化的交流與認識。