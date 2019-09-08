「2019國民體育日全民親子暨宣傳永續低碳、節約能源造訪古蹟懷舊健行活動」，全國北、中、南同步健行，彰化縣今（8）日上午在和美鎮信義路集合出發，健行路線由和美信義路開始，全長約3.5公里，約3小時可以走完全程。

彰化縣長王惠美、彰化縣活力健行登山協會主任委員林庚壬及現場約有2千多位民眾與會，王惠美說，「要活就要動」，期望大家運動健身、交流聯繫情感，更結合文化古蹟，讓大家了解、重視與保護古蹟。

彰化縣活力健行登山協會主任委員林庚壬說，這次健走活動鄉親報名非常的踴躍，現場將近有2千位民眾參與，此次的活動會帶領民眾導覽和美地區名勝古蹟如道東書院等，還有園遊會等，期望鄉親都能到戶外走走運動健身。

王惠美指出，彰化縣是運動大縣，縣府致力於推廣各項運動賽事，以提供縣民樂活、宜居的生活環境，10月開始的「2019彰化縣政府馬拉松嘉年華」活動，希望除了傳遞正向能量鼓勵規律運動以外，更藉由運動行銷拚經濟，串連縣內七大馬拉松賽事，結合在地鄉鎮市、社區力量，行銷彰化縣農特產品及觀光路線，共同帶動彰化運動經濟成長，期盼各位在馬拉松嘉年華賽事期間，到七大賽事會場替選手加油打氣，並欣賞彰化縣的風光景色。

王惠美說，這個月開始縣府美術館前有辦理一系列的古蹟主題日活動，另外在10月11、12、13日三天在伸港福安宮也有辦理媽祖文化節，歡迎大家來參與體驗彰化古蹟文化之美。