現代社會變遷，小家庭興起、外食族增加，不開伙的人越來越多，許多民眾「君子遠庖廚」，完全不曉得如何煮菜做飯。過去傳統上負責掌廚的婆婆媽媽們，如今也有許多年輕女性不諳炊事。有位女網友就透露，自己活到 36 歲還沒有下廚過，「都是給婆婆餵食」。但婆婆因白內障開刀，近期無法煮菜，女網友自告奮勇向婆婆學習，成果讓大家驚呆。

有位女網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，自己早婚 21 歲嫁人後都不用下廚，家中由婆婆掌廚，如今都 36 歲了還是給婆婆餵食。但婆婆最近因白內障開刀，不能近火源，家中只能改成外食或用電鍋煮飯。

婆婆有天突然想喝蘿蔔糕湯，先是請公公煮，結果公公也不會煮。於是女網友自告奮勇，開口請婆婆教她煮湯做菜。結果想不到第一次煮湯就上手，獲得家人稱讚。女網友再接再厲，和婆婆就著冰箱中的材料著手料理，擺出一整桌超「澎湃」的菜餚，包括海瓜子、煎魚、絲瓜、娃娃菜、透抽、干貝，讓女網友信心大振，決定繼續跟著婆婆好好學煮菜。

女網友超勵志又溫馨的「向婆婆學煮菜」親身經驗，文章一出不到 4 小時便獲得兩萬位網友按讚，大家紛紛留言表示，「這桌也太豐盛了吧！」、「嫁對人很重要」、「推婆婆的態度跟原 PO 的貼心，好棒的一家人」、「你有一個好婆婆」、「其實你是隱藏版的特級廚師」、「名師出高徒」、「好豐盛，想搭伙」。（編輯：倪浩軒）