日本料理講求精緻、如同藝術般的擺盤呈現，不管是在口味上或視覺上，處處展現驚喜，晶英國際行館Ukai Kaiseki 「懷石」料理，無論餐具、還是食物的擺盤都極端講求精緻，季節嚴選食材，以無菜單料理型式提供；漢來大飯店邀請東京名廚來台客座，推出期間限定9款「甜點」，宛若走入異想世界的精緻糕點，華麗而美味。

位於八王子高尾山的UKAI 竹亭Chikutei「懷石料理」極富盛名，現在不用遠赴日本，就能品嚐到這極致美味，晶英國際行館將職人精湛手藝引進台灣，料理長遵循季節嚴選食材、表現日人重視「旬」的傳統，同時結合在地食材，呈現中日交融的迷人滋味。

每日清晨新鮮製作的Tofuya 豆腐屋銘物，淡雅的黃豆香、入口即化的滑嫩口感，一入口就有驚豔感；伊勢龍蝦味噌鍋，是以鍋物呈現的主菜料理，蟹及蝦分別熬製的高湯，混合後加入西京味噌，再依序放入伊勢龍蝦、竹筍及三星蔥，湯底鮮甜味美、龍蝦口感更是彈牙鮮甜，為了讓饕客們更能貼近感受到料理職人的精神，特別以桌邊服務呈現。

身為甜點重鎮的東京，甜品的精緻度高得驚人，漢來大飯店「糕餅小舖」，邀請有「幸福魔法師」美名的中山和大主廚來台客座，要讓東京名店Occitanial人氣甜點零距離呈現，中山和大曾榮獲2015年「里昂世界盃甜點大賽亞軍」，這次來台推出的甜點，除了融入在地食材，呼應健康飲食觀念，特別選用低甜度的海藻糖與海樂糖，甜味不變但甜度卻降低，還能保有甜點的濕潤性。

9月期間限定的9款甜點，「美好假期」以芭樂作為基底調味，淡雅的水果香甜滑溜入喉，一入口就是滿足；「瑪利耶」是目前東京本店銷量No.1，美麗高雅的花朵外觀，細緻度宛如藝術品；「巧克力M」以日本抹茶作為調味，加入柚子果泥提香，呈現出變化多端的新頴口味。糕餅小舖主廚蘇曉芬表示，因氣候與食材含水量的不同，為了完整呈現東京本店的味道，花了很多時間調整，要帶給顧客不一樣的甜點風貌。