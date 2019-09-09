2星米其林主廚進駐台北　日法料理創意交融

信義區高空樓層美食戰區不只主打奢華高檔，也要拚「星級」，不同於傳統餐廳的料理模式，業者主打匯集世界知名主廚以駐點方式展現精湛廚藝，不同檔期都能品嘗到不同主廚的精緻好菜，此次業者邀請到來自法國米其林二星餐廳Le Kintessence的主廚Jean-Rémi Caillon進駐，即日起到10月10日都能品嘗到星級主廚的好手藝。

致力帶給台北食客創新用餐體驗的Chefs Club Taipei，接連邀集一系列國際主廚，獻呈多元美食風貌，為台灣餐飲界灌注不同的活力，繼推出秘魯、西班牙佳餚獨領食尚，特邀法國米其林二星餐廳Le Kintessence主廚Jean-Rémi Caillon進駐，9月9日晚間至10月10日，呈現充滿法式優雅風情的精緻饗宴。

此次Jean-Rémi Caillon為台灣饕客精選了5道菜式的午間套餐與9道菜式的晚餐，其中光是前菜小點就讓人眼睛一亮，「Le Tomme de Savoie」使用湯澤薩瓦乳酪、有雞蛋與加州李，呈現一口小點的精緻美味，還有用野菇、阿拉比卡咖啡油、羊奶酪組合而成的開胃菜，除了視覺上精緻非凡，各種不同口感的野菇搭配奶酪與醬汁的多層次體驗，讓人一口接一口。

受到日本廚藝的薰陶，主廚也在法式料理中融入日式料理元素，無違和的創意搭配，讓奢華的美食饗宴更上層樓。以陽明山的高山冷泉鱒、菊苣搭配而成的「La Truite」以日式鹽烤的方式在鱒魚上醃漬燒烤，去皮後保留著豐厚鮮甜肉汁的軟嫩魚肉與清甜的菊苣一同享用，從傳統作法中找到全新的創意口味與驚艷口感。

Le Kintessence座落於米其林星級餐廳高度密集的滑雪勝地高雪維爾（Courchevel），為頂級奢華度假酒店Le K2 Palace館內餐廳，2011年開幕後，以深具詩意的擺盤和精準風味，吸引全球旅客慕名朝聖。2015年Jean-Rémi Caillon接任行政主廚至今，持續帶領團隊連年摘星，星光閃耀不墜。

Jean-Rémi Caillon表示，非常喜歡Chefs Club的概念，給自己一個不同的平台來介紹自己的料理，覺得客人的回饋都相當好，將用客製化的概念呈現自己的料理，他說，自己的餐廳只有6桌，會親自和客人交流、介紹餐點，也想在這裡用同樣的方式，帶給顧客一個截然不同的用餐體驗。