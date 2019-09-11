天上掉下來有錢女友？中國大陸一名男子有個「富女友」，雖然他常聽女友說起舅舅有多厲害，但始終沒機會一堵廬山真面目。後來去領女友的鉅額嫁妝，才知道這一切都是騙局。

根據《恩施晚報》報導，中國大陸湖北省來鳳縣的劉姓男子透過交友軟體認識 26 歲的王姓女子，後來兩人漸漸交往並同居。去年 12 月，王女對劉男說，自己的舅舅是老闆，可以幫劉男安排工作，便向劉男要人民幣 10,000 元（約台幣 44,000 元）買禮物送主管。

今年 1 月，王女跟劉男說自己懷孕了，而且是龍鳳胎，但是家人不同意。不過劉男的父母得知此事後，馬上著手準備婚禮，用 21,480 元（約台幣 94,000 元）幫王女買首飾，並訂下結婚日期。後來，王女希望劉男與她一同去武漢市見舅舅，說舅舅準備了人民幣 600 萬（約台幣 2,600 萬元）給她當嫁妝，需要去拿。不過在武漢數日的花費都是劉男買單，而且並沒有見到舅舅本人，只帶回 2 個上鎖的密碼皮箱。

回到來鳳縣家中後，王女不斷拒絕與劉男家人見面，也推託去辦結婚證。後來劉男與家人終於起疑，打開王女的 2 個皮箱一看，裡面竟然全是報紙，才終於報警處理。警方表示，王女真實身分為 33 歲、已婚，曾有敲詐勒索前科，此案則判王女有期徒刑 2 年 8 個月並處罰金 5,000 元，並須將違法所得全數還給被害人。（編輯：林奐妤）