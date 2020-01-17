男子在雪地裡健行遇見走失小貓　竟與自己展開奇妙緣份！

男子馬克思Max Adams在加拿大Ablerta雪地裡健行時，正巧遇見樹上一隻走失的小萌貓，擔心牠會被凍死於是立刻將牠帶回家取暖，原本以為幫貓咪找回主人牠就可以安心過新年，沒想到緣分還是將他們緊緊牽在一起！

當時馬克思與友人正在為癌症與心理治療進行一項徒步60公里的基金募集健行計畫，當他走到10公里處的郊區時，突然聽見路旁樹上有小貓的叫聲，靠近一看竟然有一隻可愛的白底虎斑貓正在樹枝上不停發抖，好不容易看到有人靠近、牠即使快要凍僵也要大聲求救，馬克思一看到小貓立刻被融化，趕緊將牠帶離這個冰天雪地。

馬克思將小貓視為幸運的象徵，因為過去一年半內，他的40歲好友罹患結腸癌，祖父也在2月時因癌症過世，這段期間他的心情非常低落，才想為癌友募集基金用於研發藥物，但是萬萬沒想到才啟程沒多久就先遇見小貓，由於周遭還有幾間零星農場，馬克思心想先帶牠回去取暖餵飽後，再來找尋失主，而小貓不僅一路在肩膀上對他猛撒嬌，就連在地上走時也緊緊地跟在他的腳邊，讓他在折返的路途中一直糾結要不要幫牠取名字？因為取了名字就表示與小貓開啟連結，但是更擔心找到失主後會捨不得送還，內心相當掙扎。

回到家後他立刻幫小貓洗了熱水澡與餵食，沒過幾天就找到小貓的主人，主人表示牠走失那晚下了超大暴風雪，一家人瘋狂尋找卻怎麼也找不到牠，三天後他們猜想小貓可能凶多吉少，而家中小女兒非常難過不斷哭泣，只好逼得父母又領養一隻貓咪！馬克思擔心小貓與新貓會有相處問題，加上與牠很有緣份，決定領養牠也為牠命名Hytch，並且與原主人保持聯繫讓他們知道牠過得很好。馬克思認為Hytch正好在自己想從悲傷轉為正向時出現在他面前，是一個幸運的象徵，因此非常珍惜這段緣份，現在也與Hytch成為彼此最好的伴侶，快來一起看看他們相遇的影片吧！（編輯：陳珮瑜）