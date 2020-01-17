請大家別被標題嚇到，這是筆者在《今日新聞NOWNews》看到的一篇文章，該記者搜集PTT網友們的提問：同樣身為中生代女星，為什麼柯佳嬿的知名度不及林依晨？（新聞在此）

筆者爬梳網文，發現網友們認為林依晨之所以比柯佳嬿紅，在於「林依晨臉蛋比較甜美」以及「兩個女星出道當時的演藝圈局勢不同」。網友直言，林依晨出道時正值台劇黃金期，柯佳嬿出道時台劇剛好是低點。

然而，真是如此嗎？

林依晨是2002年出道，柯佳嬿是2005年出道，她們不但年紀差不多，出道的時間差也僅3年。如果就林依晨出道時剛好是「台劇黃金期」，而柯佳嬿是「台劇低迷期」的這個理論，實際上完全說不通，畢竟台劇不可能在短短三年內就墜到谷底。

為保險起見，筆者依舊調查了柯佳嬿出道的2005年，到底是不是台劇低迷期？

結果發現非但不是，還是黃金巔峰期呢，舉凡《王子變青蛙》《惡魔在身邊》《惡作劇之吻》，以上作品都創下了平均收視率破7的情況，它們都是2005年的產物。

答案不證自明，2005年的台劇搞不好還比2002年間出品的更為人知。

至於林依晨臉蛋比柯佳嬿可愛這個理由，雖然免不了翻了個白眼，感嘆物化女性的言論在現今社會依然存在。但，筆者還是耐心地查了一下當年當家花旦的長相：楊丞琳、安以軒、陳喬恩、劉品言。

嗯，的確均屬於眼睛水汪汪的可愛型（這是現在的照片，大家可以找一下以前的）。

不過，追究根本原因，實則為當時偶像劇的故事型態，女主角就是「傻白甜」人設。

我反而認為，柯佳嬿落選原因，比較像是當年的女主角設定和她的外表不符合，而不是「誰」比「誰」可愛、如此絕對的捧高踩低。

況且林依晨剛出道時最被外界詬病的，就是她長得「不夠漂亮」，她那時候還因此擁有不少hater（黑粉）。

筆者認為，剛出道的柯佳嬿聲量不敵林依晨，源於雙姝經營方向不同，柯佳嬿以國片《一年之初》《渺渺》起家，兩部片都是小眾，外加當年國片市場低迷，相較偶像劇發跡的林依晨，柯佳嬿的聲量自然少了些。

柯佳嬿開始被人知曉的作品，是在電影《艋舺》中飾演的妓女小凝，但《艋舺》是部男性電影、講述男人間的義氣，女性角色在片中主體性較弱，即便是之後的《軍中樂園》更是如此，也不意外柯佳嬿的聲勢一直都停在「知道她是誰，但想到一線女星時，還是不會想到她」的狀況裡。

那麼這時的林依晨在幹嘛？她開始將事業觸角伸向中國，她2008年就去中國拍攝《射雕英雄傳》，在劇中飾演黃蓉，她正在慢慢累積自己在兩岸三地的聲量。之後我們知道，林依晨不單憑著《我可能不會愛你》更上一層，她還有一個轟動中港台的《蘭陵王》呢！

讓柯佳嬿在大眾間爆紅、並摘下金鐘視后的《必娶女人》，光看劇名就知道這是部「大女主劇」。女主角蔡環真獨立自主、強悍美麗，角色厚度足夠，柯佳嬿發揮空間大，演技才華方才真正廣為人知。

到了現在的《想見你》，為什麼積起萬千浪？在於該劇不僅台灣觀眾討論，連中國網友也開始注意到這部劇，紛紛稱讚柯佳嬿與許光漢的演技，柯佳嬿這才真正上升到了「一線女星」的地位。

柯佳嬿與林依晨，她們有著各自的成長曲線，伴隨著經營模式的改變，但更重要地，是她們不懈的努力，終於在演戲的領域活出一片天。以柯佳嬿的發展態勢下去，如果她愛惜羽毛、慎選劇本，相信不遠的未來，她絕對能紅過不少大牌女星。

但對演員來說，與其比較誰紅誰不紅，還不如好好演戲，才是最過癮的，不是嗎？