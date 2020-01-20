獲得意外之財，先別高興得太早！中國大陸一名男子日前收到一筆 5 萬元款項，以為是有人轉錯帳號，幫忙把錢匯回去後，想不到卻發現自己淪為負債一族！

根據《羊城晚報》報導，本月 15 日中國大陸廣東江門發生一起詭異轉帳事件。一名吳姓男子突然收到銀行簡訊通知，帳戶莫名其妙多了人民幣 5 萬元（約台幣 22 萬元）。吳男還在猜測是父母、公司還是銀行發生故障，馬上就收到一個陌生來電，對方說要轉帳給朋友時輸入錯帳號，希望吳男幫忙把錢退還。

吳男好心幫忙將人民幣 5 萬元轉回，原本以為事件落幕，卻在 1 個月後收到銀行簡訊提醒，帳戶已扣款人民幣 3,000 多元（約台幣 1.3 萬元），還有網路貸款公司致電通知他還清後面的貸款。吳男一頭霧水，不知道自己怎麼突然就「被貸款」了，連忙報警處理。

警方調查後發現，歹徒先用吳男的個資在貸款網站上貸款了 5 萬元，接著向吳男謊稱轉錯帳戶，要求吳男將錢轉往另一個帳戶中，才會變成吳男要償還貸款的局面，其 3,000 多元便是第一期還款。雖然透過警方介入，吳男不必再還清剩下的錢，不過也損失了人民幣 3,000 多元，警方提醒務必保護好身分證字號、卡號等個資，切忌輕易提供給別人。（編輯：林奐妤）