桃園、新竹經常被網友稱為「美食沙漠」，但其實桃園區中正藝文特區內的南平路有不少知名餐廳，堪稱一級美食戰區；新竹縣竹北市的光明一路也聚集許多特色餐廳，成為在地饕客覓食首選路段。餐廳聚集與區域住宅發展是否呈現正相關，南平路位藝文中心核心地段，近美食路段的房價因機能更好而較高，但光明一路因住宅較不密集，買方往外圍處購屋。

桃園區南平路屬核心地段，桃園藝文中心就位南平路與中正路交叉口，沿路有許多連鎖餐廳及知名美食店，假日常聚集來用餐聚會的民眾。信義房屋中正藝文店店長黃慧玲表示，該區買方喜歡走路5分鐘內就有機能、可以走到餐廳用餐，所以熱鬧的南平路周邊住宅確實很受青睞。

黃慧玲指出，其實藝文特區周邊的住宅密度頗高，距離南平路都不遠，且南平路上多為店面產品，有質感的住宅大樓較為零星，所以買方多選擇與南平路交叉路的鄰近大樓，成交行情每坪約28至30萬元，以40-50坪的3房居多，買方除對在地認同度相當高的換屋族外，還有許多台北市來的買方，因房價相對便宜、機能成熟又近高速公路，成為移居桃園的首選。

新竹縣竹北市光明一路則是新竹特色美食的重要聚落，形成熱鬧的光明商圈。不過信義房屋竹北店店長曾彥儒表示，商家林立的光明一路多為透天店面，住宅大樓的屋齡也達15-20年，屋主多自住很久，少有釋出，且對於當地喜歡買新房子的買方而言較不討喜，因此非主力購屋區。

曾彥儒表示，喜歡光明商圈機能的民眾，多至附近光明六路家樂福周邊購屋，因大樓住宅較密集，居住環境也較單純不吵鬧，再步行或騎車至光明一路也不遠，房價每坪18-20萬元左右，因近台元科技園區，所以買方以台原園區員工為大宗。