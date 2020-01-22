許多民眾發現結婚之後，最大的問題往往未必是夫妻之間的相處，而是婆媳之間或是岳丈和女婿之間的關係難以調解。農曆春節將至，回婆家吃飯再度成為許多媳婦面臨的敏感狀況。有位女網友就分享自己回婆家吃飯的經驗，公公在飯桌上的一個舉動，讓她不禁大嘆媳婦連客人都不如！引發大家討論。

有女網友日前在「 Mobile01 論壇」以「原來搬出去住之後！媳婦會變得連客人都不如」為題發文，透露自己和先生小孩去年底從婆家搬出來，搬出來住的原因是多年累積的摩擦，讓原 PO 感覺「已經到了臨界點」。然而，公婆對搬出去的決定不太諒解，回去吃飯時便在飯桌上表現出來。

原 PO 表示，公公夾著三隻雞腿分別給了原 PO 老公和兩個小孩各一支，偏偏越過原 PO 沒有。當下先生也發覺不對勁，趕緊把自己的雞腿夾給原 PO ，但原 PO 直言當下感覺真的很不好，大嘆「原本住家裡時還算相敬如賓的！原來搬出去的媳婦比客人還不如」，讓她好無奈。

此文一出，立刻掀起熱議，網友紛紛留言「長輩耍幼稚只是可笑的行爲，自己的日常過的平安順遂比較重要」、「有節日再回去就好，反正都沒好臉色！」、「既然選擇搬出去就別想公婆會給你好臉色看」、「一切取決於你老公」、「這算什麼？妳沒看過更爛更惡更垃圾的婆婆」、「家家有本難念的經，生活相處很難說對錯，但人總是互相居多」。（編輯：倪浩軒）