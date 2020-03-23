兒童玩具成統戰工具！立委趙天麟偕同高雄市議員林智鴻今（23）日召開記者會表示，市面上有款從中國進口的兒童故事機，裡頭充滿濃濃的統戰意味，不僅說「中國最大的島嶼是台灣島」、「10月1日國慶日」等不當內容，在批發零售、網路平台都能輕易買到。對此，趙天麟要求部會修訂相關子法，避免兒童陷於統戰威脅。

林智鴻表示，在地方接到家長陳情，表示購買來的故事機具有統戰內容，詢問地方政府，但僅得到「由中央機關主管，地方無法可管」的答案，於是才會找趙天麟請中央協助。趙天麟表示，這樣的故事幾樣貌可愛，但內容卻包含台灣是中國最大島嶼、中共黨慶日、國慶日是10月1號等內容，充滿濃濃統戰意味。

經濟部標檢局副局長王聰麟表示，標檢局將故事機歸類為玩具，所以進口時僅針對玩具的安全性，包含物理性（零件是否會導致兒童受傷、噪音是否導致聽力受損）及化學性檢驗（塑化劑、重金屬含量）等項目做檢測，內如若涉及政治爭議、暴力、色情，未來會研議移送相關單位處理，並加強玩具、故事機出廠、入口時的檢驗，事後管理也會加強。

趙天麟指出，若僅標檢局來做移送等管理，可能會有法源問題；但根據《台灣地區與大陸地區貿易許可辦法》第11條規定，大陸地區進口的物品，若有明顯對台統戰標誌的文字或圖樣，進口人應負責塗銷，應該相關部會應該針對子法進行修訂或函示。

對此，經濟部國貿局副局長劉威廉表示，《台灣地區與大陸地區貿易許可辦法》第11條中，確實有相似的規範，但僅規範「文字與圖樣」，聲音確實不在規範中，面對新型態的商品，像是有影音、聲音等商品，在政策上需要因應的部分，國貿局願意邀集相關部會商討，修訂相關辦法，將影音納入規範；不過，過去文字跟圖片的塗銷，是在外標裝作塗銷，影音的部分是否能塗銷、怎麼塗銷，在執行上可能會有些問題，所以需要近一步討論。