2019 新型冠狀病毒（COVID-19）全球大流行，尤其義大利成為疫情重災區，截至最新統計，已有 74,386 確診病例、死亡人數 7,503 人。由於當地醫療資源缺乏，甚至傳出只能先救「能活的人」的無奈之舉。就有網友好奇詢問，義大利這波疫情嚴峻，國力要多久才能恢復元氣？引發討論。

有網友在 PTT 以「義大利死這麼多老人，國力要多久才能復原？」為題發文，好奇詢問大家的看法如何？結果網友答案一面倒，大家都認為國力其實會因而大增。紛紛留言回覆說，「我也覺得會國力大增，少了一些負擔」、「說不定解救了社會福利破產」、「你知道義大利黑死病後文藝復興嗎」、「扶養比大幅下降」、「自動年金改革」。

面對疫情的時候，生命的價值，是否能用金錢衡量？這問題不只是網友閒談，經濟學家們其實也很關注。美國芝加哥大學的經濟學者馬利根（Casey Mulligan）便直言，「我們非常重視拯救生命，但這並非唯一的考量，過去每次到了流感季，我們也不會因此讓經濟停擺」。

當然也有學者認為，用金錢價值衡量挽救生命的經濟成本很荒謬，不過實務上，許多環保法規在考慮罰則、以及為了工業生產，人們可以忍受多少程度的汙染時，都會給人命訂定一個估計價值。比如說在美國，根據《紐約時報》報導，拯救一條性命的價值就是 610 萬美元。

「若一個社會的老年人口減少，在經濟層面上會帶來什麼效應？」這是一個可以討論的假設性問題，但當然面對疫情時，相信所有政府一定都會全力以赴去設法救治所有人民。（編輯：倪浩軒）

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