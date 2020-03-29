根據聯徵中心最新統計資料顯示，去年第四季房貸族增加最多的熱區，前兩名都由桃園市包辦，第一名是桃園區第二名則是中壢區，桃園區平均購買約1014萬元的房子，中壢區則是平均購買868萬元的房子，前10強的房貸增加最多的鄉鎮市區，就有8個位於北台灣，前10熱區購屋面積最大的則是竹北市。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，台灣500大企業超過200家座落在桃園，包含運輸科技、化學材料、生物科技、生活事業、能源科技、電子資訊等產業，同時桃園是全台第一工業科技大城，擁有32個報編工業區及 11 處工商綜合區，產業聚落多樣且完整，工業產值將近3兆元，佔全國營收17.4%，領先國內其他縣市，另外還有航空城、亞洲矽谷等發展願景，區域內年輕的人口結構與豐沛的就業機會加持下，帶動區域房市交易維持穩定。

統計資料顯示，桃園區平均購屋約千萬元，核貸成數約76.5%，平均貸款利率約1.72%，20年本利平均攤還，每月還款金額約3.8萬元，第二名則是中壢區，第三四名則是人口數量最多的新北市，包括板橋區與新莊區，平均購買房屋總價都超過1300萬元，但由於房價水準較高，購買的面積坪數都小於桃園區與中壢區。

前10強的熱區當中，中南部只有台中市的南屯區和北屯區入榜，顯示台中市後期發展的重劃區，因為地點位置佳且機能成熟，重劃區內的新大樓吸引民眾買進，因此包括南屯、北屯甚至是西屯，都是台中地區熱門的購屋路段。

另外，平均所得收入最高的新竹市與竹科生活圈的竹北市，則受惠竹科產業蓬勃發展，園區客成為新竹房市的重要買家，前10熱門區段新竹市與竹北市也雙雙入圍，且因為所得相對較高且房價也比雙北便宜，開發商規劃產品的尺度也相對雙北更大，因此竹北市的平均建物面積57.2坪，在北台灣名列前茅。

前10熱門的購屋區段不少都是機能成熟，或者是房價相對平價的區塊，未來熱門的購屋區塊仍會與就業機會息息相關，目前政府推動的「投資臺灣三大方案」預計將帶動410家企業約9,252億元投資，預計創造76,906個本國就業機會，這些廠商進駐的區塊，中長期也將帶來新的購屋需求。