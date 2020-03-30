新冠肺炎蔓延全球，疫情十分嚴峻，目前台灣本島僅剩嘉義縣、花蓮縣和台東縣維持 0 確診狀態，而近日有網友就在 PTT 發問「為何台灣西部只剩嘉義縣沒確診案例？」網友全都議論紛紛，資深媒體人王瑞德也在節目上談及此事，他認為原因可能與北回歸線有關，直言「是不是巧合？不知道。」

王瑞德在談話性節目《驚爆新聞線》表示，台灣除了花東地區守住疫情，西部僅剩嘉義縣維持 0 確診，他提到，PTT 八卦版有網友發問「為什麼在西部嘉義縣沒有出現確診案例？」大家議論紛紛，但他則認為原因與「北回歸線」可能有關。

王瑞德指出，北回歸線通過花蓮、澎湖，也通過嘉義縣，這 3 個縣市都保持 0 確診，不知是否跟這條線有關係。從緯度來看，若在不同緯度，像是在北緯 40 度，災情就特別慘，但同屬另一條緯度，可能就沒有災情，他直言「所以是不是巧合？不知道。」（編輯：許苡晴）

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