中科管理局統計，園區就業人口去年突破5萬人，且較2018年同期成長6.07%。隨著就業人口逐年成長，周邊房市現外溢效應，年輕首購族除鎖定園區附近產品，甚至沿台74線至北屯區購屋，或是選擇生活機能更成熟的南屯區、十二期重劃區，又或是透天厝較多的大雅、沙鹿。

據台中市府資料，從去年至今年1月底，台商回流台中約有37家；財政部公布去年促進民間參與投資，台中市8件，僅次於台北市排名六都第二，民間自行投資的總金額也達4421億。產業穩定發展，同時帶動就業人口成長，台中市去年就業人口133萬人，2年內增加了2.4萬人。

其中，中科管理局指出，去年營業額刷新歷年紀錄，就業人數也突破5萬人，比2018年增加2910人，成長6.07%。

就業人口穩定成長的支持下，中科周邊房市買氣熱絡、穩定，包含國安一路、福科路、福雅路和福林路一帶。信義房屋中科店店長呂耀程指出，中科園區周邊房屋供給量一向平穩，平均每2年還會有新建案交屋；另由於此區物件頗能保值，成交量相對多，預估未來也能穩定發展。

呂耀程觀察，在中科工作的年輕首購族如選擇購入園區周邊的產品，一般偏好兩類型。其一，屋齡13年內，2房總價約700至1000萬，3房總價1000至1300萬，平均成交單價24至30萬；其二，屋齡20多年的3房中古屋，總價約800至900萬，平均成交單價落在16至21萬。

因就業人口成長，加上台中交通便捷，呂耀程說，中科人口紅利也出現外溢效應，預算足夠的購屋族，多傾向生活機能較為成熟的南屯區、十二期重劃區，或是沿台74線，到北屯一帶購屋；另一方面，也有人偏愛透天厝，就會選擇大雅、沙鹿的物件。