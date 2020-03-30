新冠肺炎持續加溫，中央流行疫情指揮中心昨（ 30 ）日公布國內新增 8 例 COVID-19（新型冠狀病毒）病例，包括 7 例境外移入及 1 例本土。其中，案 301 於 2 月 20 日至 3 月 2 日至美國旅遊，3 月 6 日出現咳嗽症狀就醫，後續又兩度發病，直到 3 月 28 日才通報，3 月 30 日確診，從發病到確診時間長達 24 天，讓網友看後全都驚呆，直呼「也拖太久才通報…」

據了解，案 301 於 2 月 20 日至 3 月 2 日到美國旅遊，返國後於 3 月 6 日出現咳嗽症狀至診所就醫並診斷為感冒，因症狀未改善，又分別於 3 月 15 日及 25 日就醫，後續出現發燒、頭痛、氣喘症狀，於 28 日至醫院就醫並收治住院，經檢驗通報後確診。

而該案的「發病時間軸」曝光，網友不禁擔憂，紛紛留言「 301 有點麻煩」、「 301 發病日跟通報日隔好久…」「 301 拖那麼久是不是境外也難說」、「 301 又來一個月的延遲…」「 301 是以為拖過 14 天就能自行就醫嗎…」「 301 愛旅遊又不自重，害人害己」「 301 有出國還隔這麼久才通報…」

另也有人直指「 301 是一開始輕症不在意吧，後來變嚴重」、「 301 不一定是他的問題吧！也可能是有跟診所醫生說，然後症狀當時不嚴重吧？所以可能當時是直接排除。」（編輯：許苡晴）