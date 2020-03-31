去年底時，日本女子偶像團體成員村重杏奈出席日本電視節目，介紹了自己的父母親與家人，大家才發現她爸爸相貌普通，但媽媽則是來自俄羅斯的超級美女，而且 3 姊妹都像仙女一般美貌，瞬間在網路爆紅。日前有日本媒體再次前往訪問村重杏奈爸媽，媽媽也大方分享自己當年的愛情故事，透露出嫁到日本來的原因。

日本偶像組合 HKT 48 Team KIV 成員的村重杏奈，媽媽 Yana 是位來自俄羅斯的超級美女，而村重杏奈的爸爸村重廣亮，則是一位長相較為平凡的日本男子。村重一家共有了 3 個女兒和 1 個兒子，家庭成員的神仙顏值讓他們成為了居住地山口縣的「顏值代表」，成為網路熱門話題。

近日有日本媒體前往拜訪，曝光了爸爸村重廣亮的工作，原來是在美軍基地上班，專門負責替戰鬥機加油。而且村重廣亮還會兼職當鐵路修繕器材搬運工，為了養活一家大小，非常努力工作。

而外界最好奇的莫過於，長相平凡的村重廣亮，是如何擄獲美人心的呢？ Yana 透露自己當年一個人來到日本打拼，遠赴異鄉人生地不熟，第一個向她搭話的就是村重廣亮。兩人一開始在同一家餐廳工作，是同事的關係，因此村重廣亮對 Yana 照顧有加，愛苗逐漸滋長。之後因為簽證問題， Yana 必須回俄羅斯一趟，村重廣亮也勇敢追愛跑去俄羅斯表白心意，終於順利抱得美人歸。兩人的愛情故事十分平凡卻真實，也再次證明了外表或是財力並不是一切！（編輯：倪浩軒）