今（31）日傳出有一位新增病例是北部大學學生的消息，而台灣師範大學也於下午證明校中學生有一位確診新冠肺炎，校長吳正已隨後在校方臉書發布給教職員工生的一封公開信。不過，底下卻遭致許多師大學生留言批評，且公開信貼出後還一度刪除，引發更大質疑。甚至有學生不滿表示，「只許州官放火，不許百姓點燈？」留言獲得超過百位網友按讚。

師大校長吳正已在公開信中證實，學校現有一位同學為新冠病毒之確診病例。聲稱在中央疫情指揮中心釐清此個案相關情形前，確診同學參與之相關課程，學校已啟動遠距教學，並配合指揮中心疫調進行後續處理。學校也已針對其所接觸過的場域進行全面消毒，並安排於清明連假期間進行全校大消毒。

面對疫情，吳正已呼籲師大所有教師、同學，應落實勤洗手、戴口罩、與他人保持適當社交距離、避免出入人群聚集場所及暫緩與最近返國之親友接觸。喊話「全體師生共同努力之下，我們一定能完成這項艱鉅的工作。」

不過底下卻遭到許多網友留言批評，大多學生都希望能夠了解該確診病例的活動足跡，在校本部、校分部的活動時間，搭乘的校車班次，修過哪些課程等等，認為校方資訊應更公開透明。

有位學生的留言獲得最多網友按讚，該學生質疑「為何師大物理系系辦要先行關閉大門？為何還需要請教職人員發布訊息，要大家不要誤傳，甚至與學生會說是疑似案例？學校早已接受到訊息，就應該先行告知全校師生，而不是只通知教職人員吧？還是教職人員比學生比較容易被感染？公布學生可能出沒的地方，有無住宿，讓學生知道應該將自己的衛生管理再做更一步地加強。還是校長的團結一心就是讓學生暴露在高風險之中？只許州官放火，不許百姓點燈？這樣看起來更不妥當」。（編輯：倪浩軒）

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