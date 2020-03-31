2019 新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續發燒，截至最新統計，印度累積確診病例達 1,251 例、 32 人死亡，考慮到印度的全國人口數，這樣的染病比例相對還算控制得宜。總理莫迪（ Narendra Modi ）已於上周要求全國禁足，而卡纳塔卡邦（Karnataka）地方政府為確保民眾待在家，更規定必須每小時自拍回報。

綜合外媒報導，卡纳塔卡邦的醫學教育部長表示，所有正在進行居家隔離的民眾，必須下載政府指定的 App 於個人手機中，然後每小時透過該 App 自拍回報。該 App 會發送自拍者的 GPS 座標，如此一來政府就能夠確保所有人都乖乖待在家裡。

如果不願意下載該自拍 App 、或沒有按規定定時自拍回報，那麼你將必須被送往政府指定的隔離中心，接受集中管理的集體隔離。自拍時間為從早上 7 點到晚上 10 點的每個整點，晚上 10 點後到早上 7 點前的睡覺時間可以豁免。

消息曝光後，許多印度網友都在推特上發文批評，認為政府的這項規定嚴重侵犯個人隱私，質疑政府濫權。但卡纳塔卡邦地方政府警告，總理莫迪的禁足令 3 周期滿後，會視民眾配合居家隔離的表現而定，來評估是否需要延長禁止外出的時間。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。