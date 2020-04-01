台南市永康區緊鄰市中心，生活機能強，人口數、建物移轉量長年穩居全市冠軍，房仲業者指出，永康區在縣市合併之後，近10年持續發展重大建設與重劃區，吸引建商搶進推案，加上房價較市區親民，致使新房子相當受歡迎，據統計，屋齡10年內成交量，占了全區整體交易量的一半。

根據台南市政府地政局統計，去年台南市建物買賣移轉棟數，仍由永康區蟬連冠軍，移轉4329棟、年增14.28%；另據內政部不動產資訊平台「住宅買賣移轉筆數依屋齡區分」資料顯示，永康區去年以屋齡10年內成交最多，共有1808筆，占該行政區交易量的50%。

信義房屋復國店店長李聿旌表示，永康區緊鄰東區和北區，過去屬台南縣發展核心，人口和住宅成交量都在前段班，2010年縣市合併後，市府積極推展台南市立圖書館總館等重大公共建設，並規劃大橋重劃區，吸引建商進駐推案，且房價較市區親民，帶動人口購屋移居，致使房市表現亮眼，並造就屋齡10年內交易量體大。

尤其大橋重劃區新屋最多，李聿旌表示，大橋重劃區屋齡5年內大樓每坪約20到22萬元，屬永康較高行情，依照坪數大小不同，3房加車位總價約1000到1100萬元、2房加車位則約700到750萬元，但相較鄰近的東區，屋齡新、坪數大又房價相對便宜，因而獲得買方青睞。

不只如此，永康舊商圈近來也陸續有新屋釋出，李聿旌舉例，鹽行商圈因生活機能好，鄰近國道1號永康交流道，方便往返南科與周邊工業區，以致新大樓買氣佳，行情也不錯，單價約17到19萬元，3房加車位約800到1000萬元。