2019 新型冠狀病毒（COVID-19）疫情在台延燒，從今（1）日起台鐵、高鐵入站將全面量體溫，若乘客體溫超過 37.5 度就不得搭乘。中央流行疫情中心不斷呼籲民眾，疫情當前的非常時期，若發燒或身體不適就待在家中休息。但有位牙醫助理透露，遇到有病人自稱發燒卻仍堅持就醫看診，甚至還反問「只是發燒而已，你們很介意是嗎？」

有位女牙醫助理在臉書社團「爆怨公社」發文，透露診所接到預約矯正回診的病人來電，對方詢問說「我現在有點發燒，我等一下還能過去看診嗎？」於是她請問對方有量體溫嗎？體溫幾度？對方回答 38.4 度。牙醫助理建議對方改約時間，請對方身體無礙後再來。但對方卻堅稱「只是發燒而已，沒有不舒服。只是發燒而已，你們很介意是嗎？」

誇張行徑讓女網友不禁傻眼，在內心 OS 說「喵的！非常介意！」 其他網友則紛紛在底下留言回覆說，「光咳嗽就介意了還發燒」、「有病的人，都不覺得自己有病」、「就是有這種人，還好他沒有說我剛吃完退燒藥而已」、「就算沒有這波疫情，一般人發燒也不會硬要去看牙醫吧」。

另也有其他牙科分享自己的經驗，「我還接過幾通檢疫完要預約來洗牙的，天啊！非常時期需要這麼在意洗牙嗎」、「我們有遇過患者量 38.5 度，我們請他改天再來，他說：我只是因為剛洗好澡，體溫比較高」。而原 PO 也在留言中補充，最終該位病人還是改期，預約了 14 天後的時間，圓滿解決此事。（編輯：倪浩軒）