2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續延燒，蔡英文總統於今（1）日上午在總統府召開記者會，針對疫情紓困及未來防疫措施親自做出說明。會中蔡英文宣布，將提供 1,000 萬片口罩給疫情嚴重國家的醫療人員。由於台灣之前援助友邦巴拉圭口罩時便引發爭議，蔡英文的宣示立即引發熱議。對此，有網友認為先別急著罵，並列出 3 點原因。

之前傳出我國援助巴拉圭口罩時，即有聲音質疑「口罩自己都不夠用了，為何還捐贈出去」，隨後外交部也澄清口罩是「在地採購」，並非從台灣輸出，且「任何對外援助，會在我國內防疫資源先獲得滿足後才會進行」。

如今蔡英文再提口罩外交，會再落入相同質疑嗎？有網友在 PTT 發文討論，要大家先別急著罵政府。並列出 3 點關鍵原因：

1. 總計 1,000 萬，聽起來很多，但這是總計，不是說每天給國外一千萬，其實相當把台灣一天的生產量去援助外國而已。

2. 蔡英文有說明，要等到台灣可以日產 1,500 萬片口罩才幫忙其他國家。

3. 台灣目前是國際上防疫優秀的，趁勝追擊很重要，要爭取更多國家對台灣的好感。

該網友結論，值此疫情嚴峻，各國需要我們幫助的時候，「刷一波好感沒什麼好反對的」，否則那些已開發國家平時也不怎麼需要我們。其他人紛紛在底下留言回覆說，「簡單說就是要開始拓展外交」、「而且這真的是救急，醫護人命關天」、「我覺得很棒啊」、「口罩換取外交，怎麼看都比灑大錢有效果」、「用一日產量換台灣在國際留名其實蠻划算」、「又不是說現在就要捐，沒什麼好罵的」。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。