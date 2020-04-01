保持社交距離　一起培養防疫默契

全球疫情嚴峻，面對新的病毒，大家都是沒有抵抗力的，讓自己暴露在接觸病毒環境下顯然是傷害自己與他人的行為，嘉義市政府衛生局呼籲大家防疫期間應遠離高風險場所，保持社交距離，才能阻斷病原擴散。

依據中央流行病疫情指揮中心指出，非常時期可以改變社交方式，請民眾遵循保持社交距離3大原則：(1)室內至少保持1.5公尺、(2)室外至少1公尺、(3)無法維持社交距離的空間時，務必戴上口罩，例如清明期間須搭乘公共運輸時應戴上口罩來保護自己與他人；為了避免世代間傳染風險，親友間也可以採遠距互動、視訊的方式聯絡感情；用餐時善用外帶機制、電話預約、配合員工帶位、自主採梅花座等方式，保持社交距離，反而能串起青老之間「跨世代的防疫默契」。

近期我國確診者多為境外移入的返國青年，多是因為工作、求學、自由行而出國，但社區內中老年、慢性病者仍是危險族群，且得重症的機會，仍較年輕人更高，因此各年齡層都不能輕忽，「勤洗手、戴口罩、保持社交距離、遵守居家檢疫或隔離措施」是全民最大共識，正確行為值得大家互相影響，互相學習，嘉義市餐飲業者也共同加入防疫行列，配合社交距離措施推出「帶位採梅花座、設置排隊距離的站點、座位間有隔板或座位限制標示」等配套，守護市民健康。

衛生局提醒，民眾應落實手部衛生並做好咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：

因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。