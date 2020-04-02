2019 新型冠狀病毒（COVID-19）肆虐全球，許多國家的學校都已經停課或者改用遠端教學，學生的日常作息不得不大大改變，不僅是仍在唸書的學生如此，今年的畢業生也將迎來與眾不同的畢業典禮，在不能舉辦大型群聚活動的疫情指引下，一生一次的畢業典禮該如何是好？有網友分享了日本「遠端視訊」畢業典禮的現場照，怪異視覺引發熱議。

有網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文，分享了數張透過視訊遠端連線舉辦的畢業典禮現場照，笑稱「今年的畢業生一輩子都很難忘」。

照片中可以看見，學校準備了兩具可以移動的人形模特，穿上學士服代表畢業生的形象，並且在胸前放上畢業證書。而人形模特的頭部位置，則是擺放平板電腦，透過遠端視訊連線，讓學生宛如置身在現場。但現場照的視覺效果看起來十分詭異，尤其平板電腦視訊更神似喪禮的告別照，讓網友紛紛驚呼母湯。

大家在底下留言回覆說，「好像遺照」、「覺得怪怪的」、「金童指引西方路，玉女隨行極樂天」、「真的太像告別式了」、「好像拍鬼片」。

隨後更有網友找出照片出處，原來是日本 BBT 大學日前舉辦的畢業典禮，照片中的校長便是知名日本學者大前研一。這場別開生面的典禮主要為了彰顯機器人技術以及疫情下的遠端連線解決方案。構想十分良善，但或許在視覺呈現上還可以再調整一下。（編輯：倪浩軒）