2019 新型冠狀病毒（ COVID-19 ）蔓延全球，造成各地都有大量的災情發生，不少民眾開始感到擔憂，立刻前往各大賣場掃貨食物、衛生紙等物資數量開始急速攀升，就連國外都無法倖免。沒想到對此國外就有一個網紅團隊，發明了一部「衛生紙分離機」，原以為可以舒緩衛生紙的使用速度，沒想到風向卻一面倒，引起熱議。





國外有一個叫作「 Household Hacker 」的網紅創意團隊，發明了一個「滾筒衛生紙一分為二機」，甚至他們更將發明過程拍成影片發上網，從影片中可以看到，他們先用膠帶和夾子將機器上的「衛生紙架」固定住，之後再準備一個用完的滾筒衛生紙的紙筒（用來接新的衛生紙），然後貼上雙面膠，可以固定住分開來接的地方。接著就可以將新的 1 捲滾筒衛生紙「一分為二」，畫面曝光後引起網友熱烈討論，沒想到風向竟意外的一面倒直呼「完全多此一舉啊」，留言蓋起高樓。





網友們紛紛表示「如果說省著點用我還認同，但是要剝離來使用有點太瞎了」、「只有一層的話衛生紙很薄耶，感覺使用起來有一點不舒服」、「但是太薄的話…擦屁股會破掉手會沾到耶…」、「問題是一張拆成兩張會變薄耶，結果還不是要疊起來用」、「有很多人抽 3 張還不夠擦了，分離後更不夠用吧。尤其是女生，衛生紙分離後，紙張這麼薄，擦屁喔」、「分離了，用的太少摳到手，還不是又要浪費水再洗…」、「一張拆成兩張，但因為太薄，用了以前的兩倍份量」，不過也有網友說到，「或許對於平常用量真的不大的民眾，這真的是一個好方法，在物資不匱乏的時候，時常都會做出不必要的浪費，多多少少還是能夠舒緩一點用量」。（編輯：王柏文）