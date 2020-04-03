2019新型冠狀病毒（COVID-19）延燒全世界，熱愛台灣文化的知名美國網紅 YouTuber 莫彩曦，在今（3）日於臉書發文透露自己老公的姊夫確診新冠肺炎，而更讓人擔心的是，前幾天這位姊夫明知自己不適仍答應幫忙搬家，造成莫彩曦的老公、爸爸、弟弟如今都必須隔離且承受被感染的風險。讓莫彩曦不禁直言，「很傻眼很生氣很難過」。

莫彩曦在臉書發文表示，自己前幾天搬家了，用了一個週末先把東西搬到老公姊姊和姊夫的家中。直到搬家完成後，老公姊姊才說「希望你們不會跟我老公一樣生病」，那時候幫忙搬東西的莫彩曦的老公、爸爸、弟弟三人一聽傻眼，「生病怎麼沒有提前說？」

更誇張的是，老公姊姊這時才講姊夫「今天去做了冠狀病毒檢測」…而不幸的是，隔天就被告知確診。如此一來，當天前往搬家的莫彩曦老公、爸爸、弟弟三人，登時都成了密切接觸者，讓莫彩曦直言很擔心他們會被感染，且因為有接觸的關係，莫彩曦的醫師爸爸已經在家隔離無法去醫院上班，讓本已人力不足的醫院雪上加霜。

莫彩曦不解地說，「真的很傻眼很生氣很難過，在努力原諒但一直在想，他們為什麼完全沒有告訴我們？發個短信讓我們知道他那天去做檢測太難嗎？為什麼還有這麼多人輕視疫情？」（編輯：倪浩軒）

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