近期適逢換季，加上2019新型冠狀病毒COVID-19攪局，即使是「過敏咳」，也格外引人側目。為了避免過敏引起的咳嗽不適，以及周邊親友擔憂，居家清潔要特別留意！信義居家彙整專家意見，提出「2不3要」的撇步。

「2不」，首先空氣中不要有過多水分和髒汙。信義居家指出，潮濕環境易讓塵螨更易孳生，同時也可能形成黴菌，因此建議使用除濕機或冷暖氣機，將空氣中的濕度維持在50%以下；但要特別注意的是，如果「除過頭」導致太乾燥，支氣管反而會收縮，因此建議進入房間時關掉除濕機，離開房間時再開啟。

其次，則是不要吸入二手菸。信義居家表示，吸入二手菸容易染上呼吸道疾病，嚴重的話可能導致慢性肺阻塞而久咳。

至於「3要」，信義居家說，第一，枕頭的枕心可以選擇較能防螨的羽絨材質，該種材質擁有高通風性的優勢，水氣能較快消散，反觀化纖材質易吸收濕氣，易加速塵螨與黴菌繁殖；第二，不妨選擇全套防螨床套，因為布料毛孔在0.001公分以下，塵螨卵與排泄物都無法通過，塵螨只能存活在表面，只要用吸塵器就能把塵螨輕鬆一把抓。

最後，則是最重要的，必須定期進行居家清潔，除了使用除螨清潔機，冷氣機也應清潔，才能有效降低過敏原對環境的影響。