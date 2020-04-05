營造居家風格，燈具是很重要的配角，並且要兼顧省電環保功能，該如何選購合適的燈具？信義居家表示，燈具會因安裝的地點不同而有不同作用，選購前充分考量實用性，並配合住家裝潢，才能整體提升居家環境。

信義居家指出，先列出家中需要燈具的地點，例如客廳、餐廳、書房、臥室等，再看室內空間有多大，才來挑適合的燈具。一般運用在居家的主燈通常用在客廳、餐廳與臥房，分為吸頂燈、吊燈和崁燈等，除了依個人喜好外，尚需考量天花板高度及使用空間，才不會對空間產生壓迫感。

以客廳來說，信義居家建議，最好要以家中最高的人，手伸直碰不到的距離為最低的高度，通常３房以上的客廳空間大，可以選擇吊燈，２房(含)以下的客廳，層高低於2.6米，建議選用吸頂燈或光束角度較大之崁燈為主，以免行進間碰到燈具；餐廳則可選擇光線柔和、搭配裝潢的創意吊燈，就能營造出空間的氛圍。臥室則可搭配裝修風格而選擇吸頂燈和吊燈均可，而浴室因有濕氣，多以吸頂燈或防護等級IP43以上之附蓋崁燈較為合適。

信義居家進一步指出，長時間開燈的地方，更要注意照明不夠或太強會傷害眼睛，像是客廳經常性使用的空間，挑選明亮度較高的燈具；臥室或書房可按使用頻率去歸類空間類型，比較常在房間內閱讀，甚至有個人電視，可安裝日光燈再加上床邊的檯燈、閱讀燈等照明範圍較小的燈具。

對於民眾喜歡自行DIY選購與安裝，信義居家提醒，雖然網路購物很方便，但燈具關係空間的美感及照明度，最好還是親臨現場看燈具的材質及燈泡透過燈具照出來的感覺，再決定是否購買；挑選燈具前要評估會否破壞現有裝潢，若選擇嵌燈，需考量天花板挖洞或結構補強等問題。