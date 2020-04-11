為了回應世界衛生組織（ WHO ）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）對台灣的批評，設計師聶永真和網紅「阿滴」聯手，發起集資活動，目標在《紐約時報》刊登廣告。最終火速募得 1,027 萬元，以 256% 高達成率募資成功。對此，網紅「廣告小妹」直言策略有點偏了，「這時刻全球民眾沒人關心誰跟誰吵架」。

廣告小妹今（11）日在臉書發文點評台灣募資在《紐約時報》刊登廣告一事，直言「又是登廣告。聶永真除了這招沒別招了是不是」。

廣告小妹認為該則廣告會「打水漂」，因為「策略有點偏了，這時刻全球民眾沒人關心誰跟誰吵架，他們最關切的是疫情的盡頭在哪裡以及自己的未來在何方」。

廣告小妹強調，把與 WHO 的恩怨刊登廣告，美國民眾只會「喔」完一聲便翻頁。「對他們而言，有失去生命與失去工作雙重危機擺在眼前，台灣被 WHO 排擠又是什麼雞毛事兒？」

廣告小妹指出，「行銷業常說，不要公告天下你失去了什麼，要告訴他們你能給什麼」。除了口罩，台灣能為世界做的有很多。蔡政府的那兩句「Taiwan can help. Taiwan is helping.」廣告小妹就認為「訊息傳遞正確，我給個推」。

廣告小妹更吐槽聶永真「只重畫面震攝感與簡約設計，文字傳遞卻不講究訊息傳遞及用詞精準，看來找了阿滴把關也沒啥用」。（編輯：倪浩軒）