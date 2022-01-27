橘貓出門必帶「伴手禮」回家　贓物一堆逼媽開失物招領IG

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斯諾理原本是一隻浪貓，被蓋布麗兒收編後脫離流浪的日子（圖／[email protected]）
住在奧勒岡州波特蘭地區的橘貓斯諾理Snorri原本是一隻流浪貓，被女子蓋布麗兒Gabrielle Hendel收編後，原本以為牠會從此過著室內貓的生活，沒想到牠經常偷偷溜出門逛街，而且當牠玩夠玩累了準備回家時，牠一定會攜帶「伴手禮」回家。起先蓋布麗兒擔心牠一下轉變成室內貓不太適應，因此沒有刻意阻止牠出門，但漸漸發現家中出現一些奇怪的物品，一開始是一些小樹枝，直到有一次看見布滿齒痕的粉筆時，她才知道原來是斯諾理叼回家的！而且斯諾理越來越誇張，帶回家的物品也越來越大，從火柴盒、寵物玩具、毛巾抹布、手套襪子、兒童玩具甚至是鞋子，所有東西越堆越多，不過牠最愛偷鞋子，幾乎社區家家戶戶都被牠偷過一輪！
牠會帶手套、毛巾、鞋子等等回家，特別喜歡人字拖（圖／[email protected]）
有時還有奇怪的東西，米奇的帽子與猴子裝究竟是……？（圖／[email protected]）
斯諾理偷來堆積如山的鞋子，只能讓馬麻用推車裝，並且一一還給鄰居失主（圖／[email protected]）
斯諾理的戀鞋闢與偷竊行為讓蓋布麗兒相當困擾，只好為牠戴上小型監視器，方便找到物品的失主，另外也特地為牠開設IG帳號，用來當作失物招領使用，結果這位「偷鞋王」不僅沒有受到鄰居指責，反而大家還覺得牠好可愛又有趣，也意外讓蓋布麗兒多了與鄰居互動的機會，讓她笑說：「斯諾理不僅擅長偷鞋，還很會偷走人心呢！」（編輯：陳珮瑜）
斯諾理：偶是不是很棒棒啊！快來稱讚偶吧！（圖／[email protected]）