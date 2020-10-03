影／吃完烤肉要運動 宅在家也能快速燃脂
記者沈傳恩/綜合報導
calendar_today2020-10-03 22:00:00
中秋佳節到來，不少民眾都會在這一天跟家人團聚，吃吃大餐烤烤肉；然而烤肉及月餅的熱量之高，往往讓民眾吃完之後罪惡感十足，為此NOWnews邀請了健身教練小雨老師，帶大家一起宅在家運動，利用三個居家健身動作，讓民眾可以在罪惡進食後，運用零碎時間，邊看電視邊運動，一同消耗熱量！
第一個動作為「登山跑」，手與肩膀同寬，並做一個平板式支撐，腹部保持核心穩定，將腳往胸口抬起，兩腿交替做配合呼吸，注意不要往上踢、肚子也要挺住才不會讓腰受傷。
第二個動作為「平板開合跳」，同第一個動作一樣先做一個平板式支撐，接著雙腳開合跳，保持穩定盡量不要上下起伏過多，訓練核心的控制。
第三個動作為「波比跳」，有四個步驟解析，一先蹲下手摸地，二往後跳至平板式，三跳回原位，四往上跳完成一組動作。
以上三個動作為本次在家訓練的菜單，「登山跑」、「平板開合跳」、「波比跳」三個動作能夠訓練心肺並練核心的穩定，三組動作各做20秒中間休息10秒，總共三次的循環哦！
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