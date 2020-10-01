房市／北市中正橋引道拆除兩側公寓 等2年終出脫成功
房市／北市中正橋引道拆除兩側公寓 等2年終出脫成功
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-10-01 18:30:00
中正橋引道自今年初拆除之後，重慶南路三段變得寬敞，不只原本在橋邊兩側的店家可重見天日，生意好轉之外，兩側因景觀視覺不佳，待售兩年的中古屋從今年2月引道拆除以來就已陸續售出，專家表示這些物件在中正橋引道拆除前就已上架，詢問度低，但自引道拆除後，視野、交通以及未來性都讓重慶南路三段兩側的房市去化速率增快。
重慶南路三段原中正橋引道兩側多為40年以上30坪左右的中古公寓，信義房屋和平西路店專員唐德軒表示，兩側有不少件從2018年就開始待售的物件，就是因為景觀不佳，交通擁擠以及橋上噪音大而詢問度低，引道拆除後3個月內就陸續成交。除了交易速度加快，價格也微幅上漲，根據內政部不動產交易實價登錄顯示，兩側的中古公寓在引道還沒拆除前，單價介於40~44萬，今年二月至今單價介於45~47萬，唐德軒表示，引道拆除後單價有上漲一成左右，除引道拆除改變市容、緩解塞車以及都更未來性等利多都讓這邊單價上漲。重慶南路三段週邊生活機仰賴古亭站的生活機能，步行約15分鐘，主要交通機能則是自行開車或是公車系統，唐德軒說，在原本引道只限汽車通行的情況下，機車需要花10分鐘左右才能從重慶南路三段通過，現在時間減短為只有5分鐘，大大紓解這邊上下班時間的塞車狀況。