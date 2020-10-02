房市／內科南港成企業持續湧入熱點　獨棟大樓交易夯

依據信義全球資產公司統計內科土地開發率，西湖段及文德段土地開發率分別是92%及94%，趨近於飽和，舊宗段從2000年以後大型量販業者、建商及企業總部進駐，土地開發率近10年開發率增加35%，目前開發率已達84%。除萬海集團此次購入長虹新世代A/B棟外，如久林醫療、九和汽車、中華置地(賓士汽車)、安傑科技等近10家廠商企業總部也請領建照施工中。
舊宗段因科技工業C區使用，容積率較低，且地塊規模適中，適合單一企業持有，加以新廠辦規劃新穎，一直是企業總部進駐的熱門區域。萬海此次購入新世代大樓未來捷運環狀線Y35站與汐止民生線SB07站均在周邊，捷運環狀線東環段連結內科與綠線(松山站)、藍線(永春站)、紅線(象山站)，未來增值性可期，因此也受許多企業青睞。
依據信義全球資產2020Q2季報統計，內科廠辦收益率在2.5%以上，長期而言在市區租賃外溢效果下，內科在優異的商業群聚機能、未來的交通建設效益下，後市可期，近年來吸引如台灣人壽、新光產險、中電開發、宜進實業、和安保代等金融傳產業者投入搶先布局，在低利環境下尋求固定收益與未來增值潛力。
面對全台商辦、廠辦熱潮，除了傳統大型建商如長虹、華固、興富發、宏普、遠雄外，許多開發商亦投入辦公/廠房產品熱潮。歐人彰副總經理補充，企業遷移、新置廠辦之考量相當專業，從法規面、機電整合、管理、員工與客戶、企業形象考量點甚多，開發商對產品之規劃與定位不同於住宅產品。從信義全球資產往來客戶深度溝通，可以預見將來產生更多量身訂製需求企業辦公室出現。