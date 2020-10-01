10月來台南　看國慶煙火chill美食！來場肉燥香懷舊之旅

馬上就要進入光輝10月，觀賞國慶煙火成為許多人必備的行程，今年10月10日煙火施放場地選在台南安平漁光島，不少民眾已經安排好兩天一夜的府城懷舊美食之旅，除了巡禮古色古香的各式古蹟、景點之外，在美食之都來趟漫遊小旅行更是不可少。統一麵迎接50週年，今年特別回到老家，偕同花園夜市的攤商、與台南在地知名店家與景點，打造一場府城美食懷舊之旅，民眾不僅可以跟著這次的美食地圖品嚐到創意肉燥麵料理，還可在各處發現許多在地店家跟統一麵合作的蹤跡，來場另類的懷舊尋寶之旅。

▲花園夜市合作料理。（圖／品牌提供）

▲小米超人氣韓國雞蛋糕製作的肉燥麵夾心雞蛋糕。（圖／品牌提供）

▲花園夜市法貝客可莉餅所研發的肉燥香玉米/鮪魚可麗餅。（圖／品牌提供）

除了經典必訪的花園夜市之外，喜歡在夜晚小酌一番的民眾，也可以選擇來趟很有老屋小酒館人文情調的Bar TCRC前科累累俱樂部，這家店曾入選亞洲Top 50最佳酒吧，特別結合統一麵開發了「蘇格蘭沒有蛋」料理，搭配特製的橘姬調酒，只要在活動期間點餐聯名料理，就贈送與台南老舖【合成帆布行】聯名的紀念杯墊。



▲Bar TCRC結合統一麵開發「蘇格蘭沒有蛋」料理，搭配特製調酒。（圖／品牌提供）

住宿部分，坐落於台南中西區宮後街的「想起旅宿」，不同於一般主題式旅館，外觀構築起老屋的靈魂，一層樓一房型的格局設計，老傢俱、天井、小閣樓、長廊、紅磚牆都可看得出時光堆疊的紋理，來到這裡就像是來到台南生活，民宿老闆不僅在民宿內擺設統一麵50週年小展覽，活動期間入住還可獲得與台南老舖【合成帆布行】聯名的復古帆布袋。





來到台南，怎麼可以不去探訪孔廟。走進孔廟對面的府中街，再轉入當地人俗稱的柱仔巷內，就可以看到總是人潮絡繹不絕的「保哥黑輪」店，超人氣招牌料理肉燥炒泡麵是許多學生打牙祭的銅板美食，看似簡單的肉燥麵，加上現煮的什錦配料，擺盤後看起來料多味美、香氣逼人。此外，1983年建成的大台南觀光城，彷彿走進時光隧道的老市場，「觀光城雪乳冰」就隱身在這裡，早期只賣冰品、花生湯、關東煮的生意，後來因為試賣泡麵打響名號，一碗肉燥泡麵+蛋，配上甜不辣、搭配一杯古早味紅茶，滿滿的懷舊滋味。



▲保哥黑輪的銅板美食肉燥炒泡麵。（圖／品牌提供） ▲觀光城雪乳冰因試賣泡麵打響名號，泡麵配上甜不辣，滿滿懷舊的滋味。（圖／品牌提供）

統一麵這次以聯名料理為出發，並結合台南在地經典店家、景點聯名，就是希望透過活動帶更多人來台南漫遊，10月適逢雙十連假，若你還沒決定目的的話，不妨來台南漁光島看國慶煙火，跟著肉燥麵品嘗更多經典又創意的料理，還能感受台南經典古都的懷舊魅力喔 。