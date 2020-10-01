遠洋漁業超好賺？過來人發350字長文表態：眉角實在太多

這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上PO出一篇「遠洋捕魚好賺嗎？」的文章表示，「之前看某部動漫時，每當男主角欠一大筆錢時就會說他要去遠洋捕黑鮪魚還債，感覺似乎挺好賺的，有人家中從事相關工作的可以透露一下收入大概多少嗎？如果薪水高又能遠離塵囂，是不是滿適合邊緣人的呢？只是不知道有哪些風險及無趣的地方，例如就醫及網路等」此篇文章一發出，立刻引起大量網友討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「好賺 可是有風險 而且要在船上待好幾個月 無法跟家人見面」、「你在大洋中，生病受傷，都只能到最近港口治療，前提是船公司願意犧牲捕撈成本載你，不然就只能靠運搬船，大部分都是什麼病就塞止痛消炎藥而已，網路只有大船有，靠衛星的很貴，流量也很有限，你還不如洗洗睡」、「要做不如做商船」、「以前漁獲量多時，聽說補黑鮪魚船出海三次，造船的造價就回本...」。
甚至更有過來人發出長文指出，「遠洋漁船已經沒有二十年前好賺，但是目前薪資還是贏過許多陸地上的工作，跑船最大的就是要克服海上孤單，比如到阿根廷的魷釣船，出海一趟動輒半年、一年起跳，一趟出海整艘漁貨要賺個台幣幾億不是問題，但是除非靠開普敦或者其他港口，不然基本上就是過著與世隔絕的生活，兩、三個月才能打一次電話回家，比當兵的時候還要煎熬，等到回家的時候小孩可能都已經會走了，另外目前船上大多都是外籍漁工，以越南、菲律賓、印尼等東南亞國家為主，至少占了七成以上，其中可能還有一些中國籍的員工，真正台灣人可能只有五、六人，一個大副同時要面對這麼多人，相處下來的眉角真的比陸上工作還要複雜許多，另外在船上可以說是脫離勞基法的管轄範圍，海上作業隱藏的危險很多，攀爬沒有安全措施，在甲板上綁繩子綁漁具什麼的，船身一個傾斜或者一個大風來人就落海了」。（編輯：王柏文）