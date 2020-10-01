出門玩卻遭男友丟包？誇張過程曝光　眾人全罵爆：會分手

這位網友在網路論壇《Zuvio 校園》板上PO出一篇「出去玩被男友丟包」的文章表示，「上禮拜六我跟男友還有他的朋友一起出去玩，我們從台中開車去台北，一路上都蠻歡樂的，我也蠻喜歡跟他朋友一起出去，到了台北我們就去吃宵夜，然後一夥人說要去看夜景，結果沒多久就下雨，而且晚上變得超冷，整片都黑黑的，我突然往後看，我發現人都不見了，我開始去找，沿路大喊，但都沒有人回應我，我拿出手機打給男友，但他都沒有接，我就直接在原地哭了....因為我覺得我好像被丟下了，也沒有人發現我不見」。
結果一小時之後，原PO男友才發現原PO不見了，驚慌失措地打電話關心，原來剛剛原PO男友他們認為「雨太大，所以一群人就衝回車上，開車回旅館了，他們以為我也有跟上，結果他們到了旅館才知道我根本沒在車上」，但原PO心中根本無法接受「怎麼走了然後在車上也沒發現我不見...？而且那時候12點多下雨又超冷，附近也超黑，我在山上根本怕到不行...氣到我在車上根本沒跟男友說話，一個人一直發抖」。
而最後後原PO雖然原諒一直道歉的男友，但事情曝光後，大量網友紛紛為原PO抱不平，紛紛氣爆留言「是我我不會原諒，這好像不是兩光可以解釋的了...」、「沒有發現你不見真的有點扯，還是你們平常都各走各的」、「分了吧，這實在是太無腦」、「男生根本不在乎你吧？真的在乎你的，怎麼可能你不見他不知道，在車上是都沒有人發現嗎？太扯」、「就算在怎麼生氣也不能丟下另一半啊」、「集體出去玩的時候點名應該是很基本的東西吧...」、「這不只是男友兩光吧，而是全部的人都是，在車上都沒發現也太扯」。（編輯：王柏文）