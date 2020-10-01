吵要AA制容易變魯蛇？優質女列4重點：心儀對象不會喜歡

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吵要AA制容易變魯蛇？優質女列4重點：心儀對象不會喜歡

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-01 16:17:45

▲男網友分享自身經驗，某日要約女同事吃飯遭拒，竟在同間餐廳遇到主管帶著該名女同事吃飯，讓他超尷尬。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲吵要AA制容易變魯蛇？優質女列4重點。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
近年來男女交往是否該使用「AA制」來支付出遊約會的費用，已經成為熱門議題。因此近日就有網友在網路上表示疑惑「吵要AA制容易變魯蛇？」沒想到就有優質的女網友列出4項重點，直言「如果一直吵AA，心儀對象不會喜歡」，引起熱議。
▲原PO點出「以吃飯AA這件事來說，女人要不要跟妳AA，要不要存心佔你便宜，是自己無法改變的事情」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲原PO點出「以吃飯AA這件事來說，女人要不要跟妳AA，要不要存心佔你便宜，是自己無法改變的事情」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
這位網友在網路論壇 PTT Boy-Girl 板上PO出一篇「為何吵AA容易讓你變魯蛇？」的文章表示，「人的注意力，是有限資源，所以處理問題的最佳策略，就是專注在自己可以改變的事情，然後忽略或接受，自己無法改變的事情」，她更接著點出「以吃飯AA這件事來說，女人要不要跟妳AA，要不要存心佔你便宜，是自己無法改變的事情」，因此他也列出以下四點認為「這是可以靠自己改變」的重點。
首先是「管好自己的錢包，不要隨便掏錢幫人付帳」，再來則是「提高自己的社會階層，認識素質更好的女生，素質好的女生通常比較不會佔人便宜，畢竟她們的時間很值錢，花1至2小時，只為了凹你一頓飯根本不划算」，然後「增強自己的社交認知能力，可以快速準確判斷出，自己和這個女生有沒有發展的可能，可以減少很多被坑的機會」，最後「讓自己更有魅力，更受人尊敬，當女生越尊敬你、越喜歡你，就越不可能凹你」。

▲情侶。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲情侶。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
原PO最後也說到「但如果你把焦點放在批評，極盡所能的分析，女生吃飯不付錢，是多麼的不公平不合理，在道德上多麼的站不住腳，就是把注意力放在，你完全無法改變的事物。因為就算你再罵，你心儀的對象也不會喜歡你，你的人生也不可能因為這樣有什麼起色。而這樣的狀況通常表示，在這些人的決策判斷裡面，並沒有投資注意力的概念，所以他們的生活，就是不斷的怨天尤人，把種種挫折都推給社會、推給環境、推給別人。這也就是為什麼，愛抱怨AA議題的男性，往往都是魯蛇，或者正在成為魯蛇了」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友討論，留言區蓋起高樓。
網友們超級認同表示「愛抱怨的人不分男女真的很魯，人要有自覺啊」、「優質文...抱怨真的聽膩了，不如去提升自己」、「這篇真的中肯」、「抱怨就是把原因某個程度歸究於其他人事物，會減少自己成長的動力是真的」、「對啊，素質好的女生通常比較不會佔人便宜，反觀那幾個狂洗便宜佔好佔滿的，真是有趣啊」。（編輯：王柏文）
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