另類婚紗！霸氣新娘「拖新郎」進門　眾人笑翻：堅持單身

現代人對婚紗照越來越講究，拍得好看只是基本，更要能展現出新人的風格，最好可以兼顧創意以及美觀。有網友就分享了兩張與眾不同的婚紗照概念，只見新娘霸氣登場，一肩扛啤酒、一手拖新郎進家門，讓大家笑翻，直呼「堅持單身～」 有網友在臉書社團《爆廢公社》發文，分享了兩張婚紗照。照片中可以看見，新娘穿著一襲星空深藍色禮服，看起來既華麗又沈穩，更多了分霸氣。尤其新娘擺出的姿勢可說戲劇效果十足，先是一肩扛啤酒，接著下張照片更是抓著新郎的腳拖進家門，讓大家全笑翻。▲網友分享另類婚紗照，霸氣新娘的氣場讓大家笑翻。（圖／翻攝自《爆廢公社》臉書）▲網友分享另類婚紗照，霸氣新娘的氣場讓大家笑翻。（圖／翻攝自《爆廢公社》臉書）原PO笑稱「想跑！門都沒有」，網友也紛紛在底下留言回覆說，「嘎恁祖媽進來」、「給老娘進來洞房」、「一手拖進愛情的墳墓裡」、「哈哈哈，好霸氣」、「逮回山裡當壓寨老爺」、「有創意」、「表情到位」。更有網友打趣表示，「希望樓主能說說這幾年的心路歷程，讓我們單身的能更堅持單身」、「瞬間看懂誰是被娶回家的」、「不說了，說了都是淚」。（編輯：倪浩軒）※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！