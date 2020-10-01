好市多「快速結帳攻略」曝光！他逛1.5hr收工　眾全跪了

面對這樣的情況，他就分享自己整理出來的逛街技巧。他透露，自己不再開車去好市多，反而以機車代替，更坦言「其實機車也是很能載的」，且能省下排隊入場找車位的時間。再來，他也分享結帳時可以一人背兩個保冷袋，且「進賣場不要推車，如此可以在賣場內迅速移動，結帳也可以快速擠到前面」。
原PO亦針對了台中店的情況進行分析，他指出台中店的收銀櫃檯中間有兩線會被保健食品擋住，若要以推車移動結帳，就很難排到前面，「這時候就是自備購物袋的人的福利了，通常只需要一個半小時，就可以開心的騎著ㄅㄨㄅㄨ回家了」。
不僅如此，他還曝光「自備購物袋」的好處，除了能夠讓人快速進出賣場外，還能讓你不自覺達到省錢的功用，「因為你提不動了」，原PO指出因為過多的東西會讓袋子裝不下，自己也會沒有力氣搬運，意外能讓人減少因衝動而買下的商品。
攻略文曝光後，就引來不少網友討論，「不推車自備袋子+1，推車要移動真的太難了」、「超認同，騎機車去不用排隊進停車場，而且真的不敢亂亂買」、「騎機車真的會三思要買啥，因為放不下哈哈」、「太強了⋯⋯」、「既省油資，又省時間」、「不推推車就可以排中間的收銀，因為中間的收銀的確人比較少。」（編輯：陳雅雲）