3400萬人確診！他喊新冠肺炎超弱　患者驚爆染病地獄過程

「以國外標準來說，我算是輕度偏中度，真正發病的時間，大概一週左右，這種在國外都是叫你自己在家休養，得這病的人大概有一兩成最後都變成慢性病 ，我從發病開始就持續關注阿六病毒的後遺症 我自己大概把他歸類成四個階段。」
第一階段：
發病最初的5至7天，跟一般感冒症狀差不多，症狀有頭痛、喉嚨痛、輕微咳嗽。
第二階段：
到了7至14天，開始出現胸痛、沒力、極度疲倦，睡覺的時候一睡著馬上被嚇醒，因為沒辦法呼吸，例如第12天，晚上睡覺只要一睡著就被驚醒，胸口極度沉重且無法呼吸，嘗試不背東西從1樓爬到3樓結果完全沒辦法。
第三階段：
約是30至120天。撐到30天之後體內病毒量大概就不多了，但這段期間是最慘的，從小到大生過什麼病、開過什麼刀都會再經歷一遍，我遇到的就有輕微中風、右手右腳麻痺、四肢無力、臉部僵硬、呼吸困難等等。
第四階段：
過了120天之後，我每天固定服用阿斯匹靈，這時只要不喝酒、不吃垃圾食物，就能和正常人過得差不多，「有個病人過了100多天每天還是隨時聞到燒塑膠的味道，有20幾歲正妹每天一直拉肚子，有人是過了好幾個月還是注意力無法集中。」
貼文一出，網友紛紛驚呼「老天！這真的很可怕的病毒」、「希望原PO一切安好」、「真的不要小看這種病毒啊」、「防疫還是要做，處在台灣要知道惜福，大家口罩還是戴上吧」、「好可怕....都兩百多天了」、「祝早日康復」。（編輯：張嘉哲）