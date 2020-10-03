中秋節過後「4星座」財運爆棚！第一名數錢數到嘴角失守

中秋後，白羊有大吉星「木星」在事業宮照拂，使你在事業上順風順水，就算遇到任何難題，都能迅速化解，順利的事業也讓你財運財運興旺起來，因為你認真負責的工作態度，做起事來也效率滿滿，自然贏得貴人的賞識與認同，在如此好運的時刻，就是你發大財的最佳時機，請你一定要把握此機會來提升自己的能力，若將來有考慮跳槽也能順利轉職。
第三名：水瓶座
中秋後，「木星」、「土星」、「冥王星」終於都陸續恢復順行了，水瓶在事業上進展飛快，不管做什麼都能成功，簡直如有神助了，此時就是你財運轉旺的關鍵點，不管是投資獲利、還是額外的紅利獎金，這全都有可能降臨在你身上！你開始感到錢財不斷湧進，財運也明顯迅速提升了起來，各種賺錢機會降臨，讓身邊的同事、朋友皆羨慕不已。
第二名：射手座
中秋後，射手迎來守護星「木星」在財帛宮閃耀，財運因此大好，各種偏財、正財運紛紛降臨，這段期間，就算財務上碰到了困難、麻煩，也能有貴人迅速出現，讓你順利趨吉避凶，也提醒射手可以多與客戶、領導、同事等互動，你很可能藉此獲得發財機會，特別是加薪丶獎金方面絕對讓你滿意，讓你這個年底都好過了起來，而若有兼職做點小生意者，你的業績也能開出亮眼成績。
第一名：處女座
中秋後，處女座有吉星「金星」在命宮閃耀，為你帶來爆棚的正財與偏財運，收入往上漲！看著錢財不斷進賬，讓你不斷嘴角失守，喜悅是藏也藏不住，請你一定要好好把握，特別是創業的處女，你的業務、訂單大暴增，找上你的都是有名的廠商與客戶，且你們合作的過程也非常順利，讓你收入滿滿、業績大紅，另外旺盛的財運也帶動你的好運氣，中秋後你大有升官加薪、抽紅利、獎金的機會，可說是正財、偏財都不放過。（編輯：張嘉哲）
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