韓國物價其實不高？對比表曝光　眾嘆：台灣「人」最便宜

原PO看完補充，「一般韓國人薪資大概是台灣人的2至3倍，失業率也跟台灣差不多在4左右」，隨後再度比對韓國及台灣物價，2國雞蛋10顆皆是台幣50元、雞胸肉110克韓國賣27元，台灣則賣59元、沙朗牛500克韓國賣218元，台灣賣300元、男生內褲1件韓國賣50到80元，台灣賣100到150元、麥香雞單點韓國賣74元，台灣44元。
最後他也感嘆，「車子、3C那些就不說了人家國產價格輾壓台灣，大概看下來韓國許多東西物價比台灣只貴一點點，甚至很多東西是打平甚至比台灣便宜很多」，並不禁好奇「這樣是不是其實韓國物價很低？還是台灣其實物價很高？」
完整對比表曝光後也掀起討論，不少人也感嘆，「在台灣，人最便宜啦」、「比我們小的國家例如新加坡香港，他們薪水又贏台很多」、「台灣就是薪水增長停滯跟物價升高」。
不過也有人點出數據上無法呈現的面貌，「其實也不能這樣比，，台灣土地比美國、南韓小，可耕作面積小，自然農產畜牧品價格就高」、「韓國M型化比臺灣嚴重，要講實際感受，卻拿均薪出來討論」、「主要原因在台灣房價過高，不管什麼東西都包含房租」、「（韓國）沒進大企業的起薪25K而已，看平均不準，更別提不住首爾的」。（編輯：潘毅）