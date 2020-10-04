男「烤肉只顧吃」更吐9字！1行為點燃女友怒火：滾回家去

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男「烤肉只顧吃」更吐9字！1行為點燃女友怒火：滾回家去

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-04 10:35:41

▲桃園中秋萬人烤肉今年參與人數突破萬人。（圖／NOWnews資料照片）
▲男「烤肉只顧吃」更吐9字！1行為點燃女友怒火。（示意圖／NOWnews資料照片）
一年一度的中秋節到來，不管是在家中烤或是到燒烤店，都能感受到濃濃的中秋氣氛，到處都可以看到民眾在採買食材，準備與親友共度佳節。但近日就有位女網友直言自己家烤肉的時候「男友只顧著吃」，甚至嫌棄超難吃，這瞬間讓女方爆氣直言「滾回家去」，引起熱議。
▲烤肉。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲烤肉。（示意圖／翻攝自pixabay）
這位網友在網路論壇《Zuvio 校園》板上PO出一篇「中秋烤肉男友只顧著吃」的文章表示，「昨天我家烤肉，我爸媽邀請我男友來家裡烤肉，我也很開心，代表我爸媽也接受我這個男友，結果我男友來了之後，就只會在椅子上等吃，完全沒有想幫忙烤，但我爸媽覺得他是客人，所以也不計較」，但沒想到更讓原PO覺得傻眼的事情發生了，當原PO媽拿著烤好的肉給原PO男友，沒想到原PO男友吃了一口竟吐了9字「怎麼那麼難吃，還烤焦」，這樣的行為讓原PO爆氣「那是我爸烤的肉欸！他直接在大家面前嫌棄難吃？」。
隨後原PO告訴對方，「我覺得你這樣的態度不好，那是我爸媽，你也不是明講說很難吃，他們會受傷」，但原PO男友還是認為自己沒錯，於是原PO就叫對方收拾東西滾回去，然後就直接分手了，更覺得「完全不能接受對我爸媽態度差的人」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「好不成熟當人就該服侍他」、「最終教養才是佔最大的所謂生活品質」、「烤肉烤到放手」、「很沒禮貌，家教不好，分吧」、「愛當公子的話在家就可以當了，跑去別人家當太費功夫了」、「感覺好沒有教養」、「滿幸運的，提早發現也好，不然之後要分可能還有更多問題」、「我覺得你很讚，有些人可能會因為還愛著對方，有點無法立刻放手」、「這也太沒禮貌了吧，分了正好，換作是我我也直接轟走」。（編輯：王柏文）
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