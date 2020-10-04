「男友媽傳1句」女氣炸！倆人隔空互嗆　他無奈：怎麼辦

常聽聞不少情侶因為「偷看對方手機而引發爭吵」，但也有男網友直接讓女友看手機，怎知女友一看他和媽媽的對話，下秒竟然氣到不行，而這名男網友事後也和媽媽講述這件事，媽媽一聽也超生氣，怒嗆「她憑什麼看我和你的對話」，貼文一出，引起網友熱議。

該名男網友在PTT發文，表示某天出去玩時，女友拿了他的手機去看，看了他和媽媽的對話，「那個XX，她好像比上次稍微又胖了一些」，女友發現被說變胖，超級生氣，認為為什麼媽媽可以說她胖，「憑什麼她能夠批評別人」。

▲男網友在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）

媽媽也問了原PO，為何女友可以看到他的訊息，她自己都不敢看了，因為那是一個尊重，而原PO也回應，「因為想給她一點安全感，所以給她看我的手機」，媽媽也表示，「她要看你跟其他人有無曖昧，那是你跟她的事，但我是你媽，她在看什麼？她憑什麼看我跟你的對話，那我以後是不是都要提心吊膽，怕又打錯什麼字」？



▲男網友非常無奈，不知該怎麼處理這件事。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ） 媽媽也說，「現在講個胖就這樣，以後結婚，我說了什麼她不愛聽，你就準備被夾在中間不是人」，原PO也將媽媽和他說的這些話轉達給女友，女友則表示「說胖沒有惡意，那也是她的解釋，說別人胖就是不對，敢講怕人知道？」，這也讓原PO不知怎麼處理才好，「遇到這種棘手的狀況，要怎麼處理」？

貼文一出，引起網友熱議，「老一輩就是喜歡用人的胖瘦跟感情狀況寒暄，習慣就好」、「說女生胖沒貶意，你媽很會掰喔，你女友也來說幾句你媽『老』了，也沒貶意哦」；也有網友認為「你媽才是對的，胖就胖不給講就算了，憑什麼看對話」、「聽媽媽的，女友胖還怕人說，現在就在歡（吵），以後還得了」。（編輯：郭佩蓉）