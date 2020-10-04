川普接受實驗性「雞尾酒療法」！醫曝原理：可防病毒逃逸

吳昌騰還提到，「臨床試驗顯示，這種藥可防止新冠病毒的『病毒逃逸』，有助降低病人體內的病毒數量和相關症狀，能加強免疫系統對抗病毒」。此外，根據Science雜誌上的研究說明，REGN-COV2藥物中含有兩種抗體(REGN10933 and REGN10987) ，這2種抗體可非競爭性地與新冠病毒的「棘突蛋白受體」結合，以作為抗體雞尾酒療法。
吳昌騰近一步補充，這2種有效的病毒中和抗體不但能阻斷病毒感染健康細胞的能力，也能削弱了突變病毒逃避治療的能力並防止人類中出現的刺突變體人口。如此一來，可以確保人體使用後能立刻刺激體內免疫系統產生更多抗體。其中，近期的臨床試驗顯示，新冠病毒水平越高的患者在接受REGN-COV2治療的第7天，其病毒載量的減少幅度相應更大，這表明REGN-COV2可以替代天然免疫應答。目前該藥物已進入試驗最後階段，還在測試「有效性」和「安全性」，但未有證據顯示感染COVID-19後可預防重症，但仍可依照病患的情況提供緊急使用。
「影響川普病情的因素除了年齡和體重，還有就是要看有多少病毒量進入他體內」，吳昌騰認為，川普因為常常不戴口罩，極有可能吸入較多感染者的飛沫，也吸入較多病毒量，這對病情還是多少會有影響的。他也強調，「在疫情尚未完全消失前，戴上口罩還是非常重要。最後衷心希望川普總統能早日康復」。（編輯：潘毅）
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