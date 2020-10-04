親友指責不餵母乳很自私！夫「一語」神回　網讚：嫁對了

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親友指責不餵母乳很自私！夫「一語」神回　網讚：嫁對了

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-10-04 11:59:41｜update2020-10-04 12:26:48

▲體質較弱、服用抗凝血藥物者、準備手術、孕婦等應避免服用蝶豆花茶。（示意圖／取自 Unsplash ）
▲一名孕婦發文指出，自己堅持不餵母乳，卻遭親友指責「很自私」，而老公聽後便出面解圍，「一句話」神回，讓網友紛讚：嫁對了！（示意圖，圖中人物與本文無關／取自Unsplash）

每個孕婦產後狀況不盡相同，有人喜歡親餵母乳，有人則選擇使用配方奶。然而，一名人妻就在臉書社團《爆怨公社》中透露，自己懷孕37周時，某次回家烤肉，她媽和阿姨就指責她「不餵母乳很自私，什麼都只想到自己」，結果她老公聽後就神回「一句話」，並拉著她出去走走。對此，其他網友則紛紛大讚原PO「嫁對了！」

原PO發文表示，身邊的表哥、表弟、表姐語表妹們大部分都結婚生子了，媳婦姐妹們都有親餵母乳，而她自己並不想餵母乳，沒有為什麼，就是不想而已。但她和老公某次回家烤肉時，她媽和阿姨們就開始碎念著喂母乳的事，直問她「阿妳真的不喂母乳喔？」她秒回「不要」。

家人聽後就一直說「餵母乳小孩比較健康、抵抗力好啊！」她則回應「喝配方奶一樣可以很健康啊！」家人再勸「餵母乳孩子跟你比較親又可以省錢啊！」她便強調「我就不想要，不要再唸了...」但家人不放棄，又說「可以不要親餵用擠的，餵一兩星期或是到滿月加減餵都好呀！到底不想要的原因是什麼啊？」

▲孕婦。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝自
▲孕婦。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自pixabay ）

這讓她相當無奈，直言「不是餵的時間長久問題，生完就很累了還要擠奶，也不知道有沒有奶可以擠，擠了乳腺發達又一直分泌，脹奶一樣不舒服，我脹奶會痛，被吸被咬會痛，而且我奶奶會變醜，再來我做完月子就要回去上班了，不想要到時候還要擠奶」，沒想到親人們竟指責她「你做媽的不能那麼自私啦！什麼都只想到自己好不好，小孩也不自己帶。」

此時，原PO老公跳出來幫她解圍，直說「為什麼做媽了就一定要怎樣怎樣的，每個人的狀況跟想法就不一樣啊！」更牽著她出去散步走走，同時坦言「雖然我是希望妳可以餵，對寶寶比較好，但我也尊重妳自己的想法」，這讓她感到很慶幸與欣慰，「還好我ㄤ（老公）了解我，及時將我拉出那碎念的圈圈，也謝謝我ㄤ尊重我的決定與選擇」。

貼文曝光，網友紛紛留言「餵不餵，媽媽說的算！」「嫁對好老公，是人生一大樂事」、「我深信有快樂的媽媽才有快樂的小孩，支持你！」「媽媽開心最重要」、「我就沒有餵啊，一出生就喝配方，孩子還不是很健康」、「老公力挺很重要」、「老公100分，妳嫁對了！」「要不要餵真的是媽媽自己的權利」。（編輯：許苡晴）

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